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Губерниев: вы ожидали, что нам не только ЧМ-2023 оставят, но ещё и грамоту почётную дадут?

Губерниев: вы ожидали, что нам не только ЧМ-2023 оставят, но ещё и грамоту почётную дадут?
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Известный российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.

«Вы ожидали, что нам его не только оставят, но ещё и грамоту почётную дадут? Плохое решение. Будет ещё много плохих решений — нам нужно быть к этому готовыми. К сожалению, на данный объективные реалии — всё то, что в мире происходит», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ИИХФ сообщила, что решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением Совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске, Совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из страны и внутри страны.

Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.

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