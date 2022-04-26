Губерниев: вы ожидали, что нам не только ЧМ-2023 оставят, но ещё и грамоту почётную дадут?

Известный российский журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Международной федерации хоккея лишить Россию права проведения чемпионата мира 2023 года.
«Вы ожидали, что нам его не только оставят, но ещё и грамоту почётную дадут? Плохое решение. Будет ещё много плохих решений — нам нужно быть к этому готовыми. К сожалению, на данный объективные реалии — всё то, что в мире происходит», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ИИХФ сообщила, что решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из соображений безопасности и благополучия всех участвующих игроков, официальных лиц, СМИ и болельщиков. Как и в случае с более ранним решением Совета об отмене чемпионата мира среди юниоров 2023 года, который должен был пройти в Омске и Новосибирске, Совет выразил серьёзную озабоченность по поводу безопасности передвижения игроков и официальных лиц в Россию, из страны и внутри страны.
Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая 2023 года.
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