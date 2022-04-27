Остон Мэттьюс — первый игрок, забросивший 60 шайб в сезоне НХЛ с 2012 года

24-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс покорил отметку в 60 заброшенных шайб за сезон, отметившись дублем в проходящем в эти минуты матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дейтройт Ред Уингз» (3:0, идёт 3-й период).

Мэттьюс стал первым игроком после форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса в сезоне-2011/2012, который сумел забросить 60+ шайб за сезон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.



Всего в нынешнем сезоне Мэттьюс принял участие в 73 матчах за «Торонто», в которых набрал 106 (60+46) очков и заработал коэффициент полезности «+21». Всего в НХЛ Остон провёл 407 встреч и отметился 457 (259+198) результативными действиями.