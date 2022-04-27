Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Остон Мэттьюс — первый игрок, забросивший 60 шайб в сезоне НХЛ с 2012 года

Остон Мэттьюс — первый игрок, забросивший 60 шайб в сезоне НХЛ с 2012 года
Комментарии

24-летний американский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс покорил отметку в 60 заброшенных шайб за сезон, отметившись дублем в проходящем в эти минуты матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дейтройт Ред Уингз» (3:0, идёт 3-й период).

Мэттьюс стал первым игроком после форварда «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивена Стэмкоса в сезоне-2011/2012, который сумел забросить 60+ шайб за сезон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Мэттьюс принял участие в 73 матчах за «Торонто», в которых набрал 106 (60+46) очков и заработал коэффициент полезности «+21». Всего в НХЛ Остон провёл 407 встреч и отметился 457 (259+198) результативными действиями.

Овечкин недолго будет главным снайпером современности? Мэттьюс уже в чём-то лучше Ови Овечкин недолго будет главным снайпером современности? Мэттьюс уже в чём-то лучше Ови
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022