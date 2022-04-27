Третьяк: в Квебеке до трёх ночи молил бога и болел против команды Набокова в НХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал историю о том, как болел против команды Евгения Набокова, чтобы он сыграл за сборную России.



«Когда я занял пост президента ФХР, то в каждой команде был иностранный вратарь. Каждый клуб хочет выиграть, делает ставку на лучшего вратаря, ищет в Швеции, Финляндии, других странах.



У нас люди болеют за сборную России. Это престиж нашей страны. И когда у меня нет вратарей, и когда я приехал в Квебек в 100-летие хоккея, у меня Варламов сломал ногу, в баскетбол играл, подвернул. Бирюков молодой парень был, и Ерёменко сломался. Мне говорят: «Давай хоть тебя вернём». Но я вне заявки (смеётся). У нас один вратарь остался, и в Москве никого нет. И как выигрывать?



Быков говорит: «Владислав, всю ночь не спи, звони Набокову. Мы, конечно, хотим, чтобы он выиграл кубок, но и не хотим. Потому что нам так важно, чтобы он приехал к нам в Квебек». И я до трёх ночи молил бога и болел против его команды, чтобы он проиграл. И вот он проиграл, но у меня со всеми хорошие отношения. Он вышел из душа и перезванивает мне. Я говорю: «Жень, что нужно, сколько денег, только приезжай». Он ответил: «Мне нужен один день, чтобы пройти медицинский осмотр, поговорить с генменеджером». И он через день прилетел!» — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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