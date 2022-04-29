Гол Капризова принёс «Миннесоте» победу в овертайме над «Калгари»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) принимала канадскую команду «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Счёт встречи был открыт во втором периоде, на 23-й минуте нападающий гостей Джонни Гордо забил с передач Мэттью Ткачука и Никиты Задорова. На 27-минуте хозяева сравняли счёт, благодаря усилиям Юнаса Бродина. Ему ассистировали Фредерик Гордо и Джордан Гринвей. Позже сам Фредерик отметился заброшенной шайбой на 52-й минуте встречи, тем самым он вывел команду вперёд. На 58-й минуте счёт сравнял Элиас Линдхольм, переведя игру в овертайм. Ему ассистировали Задоров и Джонни Гордо. Окончательный результат установил российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов, который забил на первой минуте дополнительного времени.

«Миннесоте» удалось прервать серию «Калгари» из трёх побед кряду.