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Гол Капризова принёс «Миннесоте» победу в овертайме над «Калгари»

Гол Капризова принёс «Миннесоте» победу в овертайме над «Калгари»
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) принимала канадскую команду «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Счёт встречи был открыт во втором периоде, на 23-й минуте нападающий гостей Джонни Гордо забил с передач Мэттью Ткачука и Никиты Задорова. На 27-минуте хозяева сравняли счёт, благодаря усилиям Юнаса Бродина. Ему ассистировали Фредерик Гордо и Джордан Гринвей. Позже сам Фредерик отметился заброшенной шайбой на 52-й минуте встречи, тем самым он вывел команду вперёд. На 58-й минуте счёт сравнял Элиас Линдхольм, переведя игру в овертайм. Ему ассистировали Задоров и Джонни Гордо. Окончательный результат установил российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов, который забил на первой минуте дополнительного времени.

«Миннесоте» удалось прервать серию «Калгари» из трёх побед кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Годро (Ткачук, Задоров) – 22:59 (5x5)   1:1 Бродин (Годро, Гринвей) – 26:02 (5x4)   2:1 Годро – 51:59 (5x5)   2:2 Линдхольм (Задоров, Годро) – 57:04 (5x5)   3:2 Капризов (Фиала, Хартман) – 60:44 (4x3)
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