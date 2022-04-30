«Металлург» проиграл второй финал Кубка Гагарина в своей истории

ЦСКА обыграл «Металлург» в седьмом матче финала Кубка Гагарина и выиграл турнир. Для магнитогорцев это поражение стало вторым в финалах плей-офф КХЛ в истории.
В сезоне-2016/2017 «Металлург» в финале встречался со СКА и потерпел поражение в пяти матчах — 1-4. В остальных трёх финалах магнитогорцы неизменно выигрывали трофей.
Первый Кубок Гагарина «Металлург» выиграл в сезоне-2013/2014. Тогда в финале подопечные Майка Кинэна обыграли пражский «Лев» в семи матчах — 4-3. Через два года, в 2016-м, магнитогорцы во второй раз победили в плей-офф КХЛ. Тогда «Металлург» обыграл ЦСКА также в семи матчах — 4-3.
Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
- 30 апреля 2022
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