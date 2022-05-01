Агент Николаев — о «Тракторе»: думаю, что для них сейчас не лучшая ситуация с легионерами

Хоккейный агент Юрий Николаев поделился мыслями о ситуации с легионерами в челябинском «Тракторе» и с российским форвардом Виталием Кравцовым.
«Что касается челябинского клуба, то это как раз одна из тех команд, относительно которой больше всего интересно положение с легионерами. Думаю, что для них сейчас не лучшая ситуация. Они активным образом ведут себя на рынке, но всё это уходит в понимание того, что будет дальше с иностранцами.
Судьба Кравцова? Он в раздумьях. Пока что он улетел во Владивосток и решения ещё не принял», — сказал Николаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.
Отметим, что форвард Лукаш Седлак по ходу плей-офф получил серьёзную травму, а нападающий Теэму Пулккинен долгое время был вне состава из-за проблем со здоровьем.
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