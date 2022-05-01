Защитник «Динамо» Андрей Миронов подпишет новое двухлетнее соглашение с клубом

Как стало известно «Чемпионату», защитник московского «Динамо» Андрей Миронов продлит контракт с клубом. Новое соглашение с хоккеистом будет рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне Андрей провёл 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 10 очков: забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач. В плей-офф на его счету один гол в 11 встречах.
Миронов выступает за бело-голубых с сезона-2018/2019, когда вернулся в московскую команду после одного сезона в НХЛ и АХЛ. Тогда он выступал за «Колорадо Эвеланш» и «Хендерсон Силвер Найтс».
Напомним, по итогам регулярного чемпионата динамовцы заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф, где во втором раунде уступили бдущему чемпиону московскому ЦСКА в четырёх матчах.
- 1 мая 2022
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