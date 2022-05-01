Тянулин перешёл в «Сочи», Гараев – продлил соглашение с сочинцами на два года

Нападающий Артур Тянулин подписал контракт с «Сочи». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон. В прошедшем сезоне Тянулин выступал за нижегородское «Торпедо». Он принял участие в 32 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 15 очков: забросил шесть шайб и отдал девять результативных передач при среднем игровом времени 11 минут 26 секунд.
Амир Гараев продлил контракт с сочинским клубом на два года. Его соглашение будет действовать до 30 апреля 2024 года, оно носит двусторонний характер. Амир провёл в «Сочи» два сезона, в общей сложности сыграл 93 матча, в которых набрал 24 очка (14+10). В минувшем сезоне 21-летний форвард принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата КХЛ, набрал 18 (12+6) очков при среднем игровом времени 17 минут 7 секунд.
- 1 мая 2022
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