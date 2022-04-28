В ХК «Сочи» выпустили футболки с изображением Андрея Назарова

Хоккейный клуб «Сочи» выпустил футболки с изображением главного тренера клуба Андрея Назарова.



Напомним, 47-летний специалист возглавил клуб осенью 2021 года. Ранее Назаров работал в Континентальной хоккейной лиге в «Тракторе» (2007—2010), «Витязе» (2010—2012), «Северстали» (2012—2013), «Донбассе» (2013—2014), «Барысе» (2014—2015, 2015—2016), СКА (2015), а также «Нефтехимике» (2016—2018).

Фото: пресс-служба ХК «Сочи».

«Сочи» занял 11-е место по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2021/2022, не сумев выйти в плей-офф Кубка Гагарина. В январе 2022 года сочинский клуб выпускал собственные NFT-токены, посвящённые ярким событиям клуба в сезоне КХЛ — 2021/2022.