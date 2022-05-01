Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алексей Жамнов назвал своих фаворитов Кубка Стэнли — 2022

Алексей Жамнов назвал своих фаворитов Кубка Стэнли — 2022
Комментарии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал фаворитов Кубка Стэнли 2022 года.

«По ходу сезона хорошо играют и «Колорадо Эвеланш», и «Флорида Пантерз», но у последних нет такого опыта в матчах плей-офф. «Тампа-Бэй Лайтнинг» неплохо проводит последние игры. В принципе, такие команды, как «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд», довольно прилично смотрятся. Всё будет зависеть от опыта игроков. Это игры на вылет, здесь предсказать невозможно, тем плей-офф и интереснее», — приводит слова Жамнова «РБК-Спорт».

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2022 сыграют следующие пары:

«Флорида» — «Вашингтон»;
«Каролина» — «Бостон»;
«Торонто» — «Тампа-Бэй»;
«Рейнджерс» — «Питтсбург»;
«Колорадо» — «Нэшвилл»;
«Калгари» — «Даллас»;
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»;
«Миннесота» — «Сент-Луис».

Капризов вылетит, Макдэвид затащит «Эдмонтон»? Чего ждать от старта плей-офф НХЛ на Западе Капризов вылетит, Макдэвид затащит «Эдмонтон»? Чего ждать от старта плей-офф НХЛ на Западе
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022