Алексей Жамнов назвал своих фаворитов Кубка Стэнли — 2022

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал фаворитов Кубка Стэнли 2022 года.



«По ходу сезона хорошо играют и «Колорадо Эвеланш», и «Флорида Пантерз», но у последних нет такого опыта в матчах плей-офф. «Тампа-Бэй Лайтнинг» неплохо проводит последние игры. В принципе, такие команды, как «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд», довольно прилично смотрятся. Всё будет зависеть от опыта игроков. Это игры на вылет, здесь предсказать невозможно, тем плей-офф и интереснее», — приводит слова Жамнова «РБК-Спорт».



Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2022 сыграют следующие пары:



«Флорида» — «Вашингтон»;

«Каролина» — «Бостон»;

«Торонто» — «Тампа-Бэй»;

«Рейнджерс» — «Питтсбург»;

«Колорадо» — «Нэшвилл»;

«Калгари» — «Даллас»;

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»;

«Миннесота» — «Сент-Луис».