Алексей Жамнов назвал своих фаворитов Кубка Стэнли — 2022

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов назвал фаворитов Кубка Стэнли 2022 года.
«По ходу сезона хорошо играют и «Колорадо Эвеланш», и «Флорида Пантерз», но у последних нет такого опыта в матчах плей-офф. «Тампа-Бэй Лайтнинг» неплохо проводит последние игры. В принципе, такие команды, как «Сент-Луис Блюз» и «Миннесота Уайлд», довольно прилично смотрятся. Всё будет зависеть от опыта игроков. Это игры на вылет, здесь предсказать невозможно, тем плей-офф и интереснее», — приводит слова Жамнова «РБК-Спорт».
Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2022 сыграют следующие пары:
«Флорида» — «Вашингтон»;
«Каролина» — «Бостон»;
«Торонто» — «Тампа-Бэй»;
«Рейнджерс» — «Питтсбург»;
«Колорадо» — «Нэшвилл»;
«Калгари» — «Даллас»;
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»;
«Миннесота» — «Сент-Луис».
- 1 мая 2022
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