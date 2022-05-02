Защитник «Ак Барса» Журавлёв подписал контракт новичка с «Колорадо»

Защитник казанского «Ак Барса» Даниил Журавлёв подписал контракт с «Колорадо Эвеланш», сообщает твиттер-аккаунт клуба.



22-летний защитник заключил контракт новичка сроком на два года.



В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Журавлёв принял участие в 43 матчах, набрав 6 (1+5) очков при показателе полезности «+13». В плей-офф защитник провёл шесть встреч и отдал две голевые передачи при общей полезности "-2".



Журавлёв был выбран «Колорадо» на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года в пятом раунде под общим 146-м номером.



«Лавины» заняли первое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, в первом раунде Кубка Стэнли 2022 года «Эвеланш» сыграют в серии с «Нэшвилл Предаторз».