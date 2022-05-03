Хет-трик Перрона помог «Сент-Луису» разгромить «Миннесоту»

Завершился первый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.



В составе «Сент-Луиса» хет-триком отметился канадский нападающий Дэвид Перрон, ещё одну шайбу забросил Райан О'Райлли. Авторы голов этого матча записали на свой счёт по одной голевой передаче. На счету американца Тори Крюга три голевых паса.

Россияне Кирилл Капризов, Дмитрий Куликов, Алексей Торопченко, Иван Барбашёв, Павел Бучневич и Владимир Тарасенко результативными действиями в этой игре не отметились.

Следующий матч между командами состоится опять в Сент-Поле в ночь на четверг, 5 мая, в 4:30 мск.