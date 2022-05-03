У Драйзайтля 28 очков в первых 22 матчах в плей-офф. Больше — у Овечкина, Курри и Штястны

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил шайбу в стартовом матче первого раунда серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», для немецкого форварда это очко стало 28-м в 22-й встрече в плей-офф. По количеству очков, набранных в первые 22 матча карьеры в плей-офф, Драйзайтль занимает четвёртое место, опережая легенду «Чикаго Блэкхоукс» Стэна Микиту на два балла. Больше немецкого нападающего набрали лишь Александр Овечкин (30 очков), Яри Курри (31) и Петер Штястны (35).

Ранее завершился первый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:3.