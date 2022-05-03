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«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» в первом матче плей-офф

«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» в первом матче плей-офф
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Завершился первый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом – 4:3.

В составе «Лос-Анджелеса» забитыми шайбами отметились Тревор Мур, Алекс Иафалло, Брендан Лемье, а также Шон Дурзи. Голевые передачи делали Алекс Иафалло, Филлип Дано, Тревор Мур (две), Александер Эдлер, Адриан Кемпе и Шон Дурзи.

У гостей голы на свой счёт записали Коннор Макдэвид, Кайлер Ямамото и Леон Драйзайтль. Результативными передачами отметились Дарнелл Нурс, Данкан Кит, Эван Бушар, Коннор Макдэвид и Кайлер Ямамото.

Следующий матч между командами состоится опять в Эдмонтоне в ночь на четверг, 5 мая, в 5:00 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2022, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур (Иафалло, Дано) – 11:00 (5x5)   0:2 Иафалло (Мур, Эдлер) – 16:52 (5x5)   1:2 Макдэвид (Нурс) – 19:18 (5x5)   2:2 Ямамото (Кит, Бушар) – 22:39 (5x4)   2:3 Лемье (Кемпе) – 23:50 (5x5)   3:3 Драйзайтль (Макдэвид, Ямамото) – 29:56 (5x4)   3:4 Дано (Дурзи, Мур) – 54:46 (5x5)
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