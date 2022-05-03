«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» в первом матче плей-офф

Завершился первый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой гостей со счётом – 4:3.
В составе «Лос-Анджелеса» забитыми шайбами отметились Тревор Мур, Алекс Иафалло, Брендан Лемье, а также Шон Дурзи. Голевые передачи делали Алекс Иафалло, Филлип Дано, Тревор Мур (две), Александер Эдлер, Адриан Кемпе и Шон Дурзи.
У гостей голы на свой счёт записали Коннор Макдэвид, Кайлер Ямамото и Леон Драйзайтль. Результативными передачами отметились Дарнелл Нурс, Данкан Кит, Эван Бушар, Коннор Макдэвид и Кайлер Ямамото.
Следующий матч между командами состоится опять в Эдмонтоне в ночь на четверг, 5 мая, в 5:00 мск.
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