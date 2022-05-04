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«Колорадо» разгромил «Нэшвилл», у Ничушкина — голевая

«Колорадо» разгромил «Нэшвилл», у Ничушкина — голевая
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Западной конференции НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

За хозяев забивали Натан Маккиннон (дубль), Девон Тэйвз, Эндрю Кольяно, Кейл Макар, Арттури Лехконен и Габриэль Ландеског. У гостей два раза отличился Мэтт Дюшейн. У российского нападающего Валерия Ничушкина — одна голевая передача.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
04 мая 2022, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 02:20 (5x4)   2:0 Тэйвз (Рантанен, Макар) – 02:42 (5x5)   3:0 Кольяно – 08:30 (4x5)   4:0 Макар – 12:15 (5x5)   5:0 Лехконен (Кадри, Ландеског) – 15:04 (5x5)   6:0 Ландеског (Маккиннон, Рантанен) – 34:44 (5x3)   6:1 Дюшейн (Джохансен, Гранлунд) – 38:40 (5x4)   7:1 Маккиннон (Жирар, Ничушкин) – 46:03 (5x5)   7:2 Дюшейн (Гранлунд, Беннинг) – 52:26 (5x5)

В параллельном матче в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» (Канада) «Калгари Флэймз» встретился с «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 1:0.

Единственный гол на шестой минуте забил Элиас Линдхольм. Передачами ему помогли Мэттью Ткачук и Джонни Годро.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
04 мая 2022, среда. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
1 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Линдхольм (Ткачук, Годро) – 05:01 (5x4)
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