«Колорадо» разгромил «Нэшвилл», у Ничушкина — голевая

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Западной конференции НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:2.



За хозяев забивали Натан Маккиннон (дубль), Девон Тэйвз, Эндрю Кольяно, Кейл Макар, Арттури Лехконен и Габриэль Ландеског. У гостей два раза отличился Мэтт Дюшейн. У российского нападающего Валерия Ничушкина — одна голевая передача.

В параллельном матче в Калгари на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» (Канада) «Калгари Флэймз» встретился с «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 1:0.



Единственный гол на шестой минуте забил Элиас Линдхольм. Передачами ему помогли Мэттью Ткачук и Джонни Годро.