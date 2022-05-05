Тарасенко с передачи Бучневича отметился первым голом в текущем плей-офф НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» в эти минуты проходит вторая игра серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимает «Сент-Луис Блюз». Идёт 3-й период, хозяева ведут – 4:2.

На четвёртой минуте заключительной двадцатиминутки основного времени отличиться удалось 30-летнему российскому форварду «Блюз» Владимиру Тарасенко, благодаря чему его команде удалось сократить отставание в счёте до двух шайб. Ему ассистировал соотечественник Павел Бучневич, а также Роберт Томас. Отметим, что для Владимира это 80-я игра за карьеру в Кубке Стэнли – в них он набрал 52 (36+16) очка при показателе полезности «-19».

Напомним, первый матч серии с «Миннесотой», проходивший в Сент-Луисе, завершился победой хозяев со счётом 4:0. Таким образом, преимущество в серии (1-0) сейчас на стороне «Блюз».