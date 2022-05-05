Грубая ошибка в передаче Тарасенко привела к голу «Миннесоты» в ворота «Сент-Луиса»
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30-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко допустил грубую ошибку в передаче вблизи своих ворот во втором матче серии 1/4 плей-офф НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (1:4, идёт 2-й период) в результате чего форвард соперников Йоэль Эрикссон Эк сумел совершить перехват и отметиться голом.
К середине встречи Тарасенко уже имеет коэффициент полезности «-2» с игровым временем 8 минут 43 секунды. Отметим, что для Владимира это 80-я игра за карьеру в Кубке Стэнли – в них он набрал 51 (35+16) очко при показателе полезности «-20».
Напомним, первый матч серии с «Миннесотой», проходивший в Сент-Луисе, завершился победой хозяев со счётом 4:0. Таким образом, преимущество в серии (1-0) сейчас на стороне «Блюз».
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