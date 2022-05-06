Панарин обошёл Ковальчука и Фетисова в списке лучших российских бомбардиров в Кубке Стэнли

30-летний нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился первым результативным действием в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, благодаря чему сумел продвинуться в рейтинге лучших российских бомбардиров в истории турнира. Он отдал голевую передачу во второй игре серии 1/4 финала плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» (1:1, идёт 2-й период).

Теперь на счету Панарина 29 (10+19) результативных действий, в списке лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли ему удалось обойти Илью Ковальчука (11+17 – 28) и Вячеслава Фетисова (2+26 – 28). Сейчас Артемий занимает 25-е место по этому показателю, его ближайшая цель – Сергей Березин с 30 (13+17) очками.

Лидеры по набранным очкам в плей-офф НХЛ среди россиян – Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз» (176) и Сергей Фёдоров (176), замыкает тройку Александр Овечкин (136), представляющий «Вашингтон Кэпиталз».