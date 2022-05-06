Артемий Панарин набрал первое очко в текущем Кубке Стэнли, отдав голевую передачу

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился первым результативным действием в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

На седьмой минуте второй игры серии 1/4 финала плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» отличился нападающий «синерубашечников» Эндрю Копп, которому ассистировал Артемий Панарин и Джастин Браун.

Первая игра завершилась победой «Питтсбурга» в овертайме – 4:3. В том матче Панарин провёл на льду 31 минуту 53 секунды с показателем полезности «0».

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Таким образом, теперь на счету Панарина 29 (10+19) результативных действий в 32 встречах за карьеру в Кубке Стэнли. Всего в НХЛ он набрал 570 (187+383) очков с коэффициентом полезности «+135».