Артемий Панарин набрал первое очко в текущем Кубке Стэнли, отдав голевую передачу

30-летний российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился первым результативным действием в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
На седьмой минуте второй игры серии 1/4 финала плей-офф НХЛ Восточной конференции с «Питтсбург Пингвинз» отличился нападающий «синерубашечников» Эндрю Копп, которому ассистировал Артемий Панарин и Джастин Браун.
Первая игра завершилась победой «Питтсбурга» в овертайме – 4:3. В том матче Панарин провёл на льду 31 минуту 53 секунды с показателем полезности «0».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
Таким образом, теперь на счету Панарина 29 (10+19) результативных действий в 32 встречах за карьеру в Кубке Стэнли. Всего в НХЛ он набрал 570 (187+383) очков с коэффициентом полезности «+135».
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