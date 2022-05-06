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Самсонов заменил Ванечека в матче с «Флоридой» и отразил все 17 бросков в третьем периоде

Самсонов заменил Ванечека в матче с «Флоридой» и отразил все 17 бросков в третьем периоде
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«Флорида Пантерз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1. Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена».

По окончании второго периода голкипер гостей Витек Ванечек был заменён на российского вратаря Илью Самсонова. Чех отразил 14 бросков в створ ворот, пропустив пять шайб. Самсонов за 20 проведённых минут совершил 17 сейвов, не пропустив ни одной шайбы. Этот матч стал первым для него в плей-офф НХЛ 2022 года.

Напомним, счёт в серии между «Пантерз» и «Кэпиталз» ничейный — 1-1. Следующий матч состоится в субботу, 7 мая, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Стартовое вбрасывание — в 20:00 по московскому времени.

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