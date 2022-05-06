Самсонов заменил Ванечека в матче с «Флоридой» и отразил все 17 бросков в третьем периоде
Поделиться
«Флорида Пантерз» обыграла «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче плей-офф Национальной хоккейной лиги со счётом 5:1. Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена».
По окончании второго периода голкипер гостей Витек Ванечек был заменён на российского вратаря Илью Самсонова. Чех отразил 14 бросков в створ ворот, пропустив пять шайб. Самсонов за 20 проведённых минут совершил 17 сейвов, не пропустив ни одной шайбы. Этот матч стал первым для него в плей-офф НХЛ 2022 года.
Напомним, счёт в серии между «Пантерз» и «Кэпиталз» ничейный — 1-1. Следующий матч состоится в субботу, 7 мая, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Стартовое вбрасывание — в 20:00 по московскому времени.
Комментарии
- 6 мая 2022
-
09:50
-
09:35
-
09:16
-
08:44
-
08:35
-
08:23
-
07:58
-
07:52
-
06:42
-
06:19
-
06:10
-
06:01
-
05:41
-
05:41
-
05:24
-
05:20
-
04:55
-
04:46
-
04:32
-
04:31
-
04:03
-
03:05
-
02:44
-
02:38
- 5 мая 2022
-
23:36
-
23:01
-
22:37
-
22:20
-
21:43
-
21:19
-
20:45
-
20:25
-
20:05
-
19:49
-
19:40
Партнерский контент