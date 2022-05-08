Экс-защитник «Ак Барса» оценил переход в казанский клуб Вячеслава Войнова

Бывший защитник «Салавата Юлаева» и «Ак Барса», обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин поделился мнением о переходе защитника Вячеслава Войнова в казанский клуб.
«Конечно, для «Ак Барса» приобретение Войнова — это усиление. Последние годы показали, что Слава был лидером в своих клубах. Это опытный, отличный игрок, который благодаря своему опыту поможет команде. Это защитник, которых сейчас очень мало в нашей лиге.
Скорость игрока уже не та, что раньше? Давайте вспомним, кто стал MVP плей-офф? Александр Попов — напомните, сколько ему лет? Войнов разве не быстрый? Он играет на своём уровне, и скорость, опыт только прибавляются. К тому же защитнику, может быть, будет легче, чем нападающим, потому что объём работы меньше», — цитирует Прошкина «Спорт Бизнес Online».
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