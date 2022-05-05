Громкий обмен в КХЛ! Главные звёзды «Динамо» теперь будут играть у Знарка

Очередная неудача «Ак Барса» в плей-офф (на этот раз команда Дмитрия Квартальнова и вовсе вылетела в первом раунде от «Авангарда») заставила требовательное казанское руководство прибегнуть к серьёзным мерам. В стане трёхкратных обладателей Кубка Гагарина соскучились по трофею.

Сперва в отставку логично отправили самого Квартальнова, который в качестве тренера так и не может привести свои команды к чемпионству. ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс» — всё мимо. Не говоря уже о более скромных коллективах вроде «Сибири» или «Северстали».

Вместо Квартальнова в Казань приглашён Олег Знарок, под которого, разумеется, нужна топовая селекция. Поговаривают, что легионеров в столице Татарстана в следующем сезоне не будет вообще, тем более что в завершившемся чемпионате с иностранцами в «Ак Барсе» не угадали.

Зато в плане россиян селекция впечатляет. Помимо того, что в Казань вернулся защитник Динар Хафизуллин, а также удалось переманить из «Авангарда» форварда Кирилла Семёнова, есть и подписания звёздных хоккеистов. Людей, которые будут призваны давать результат и становиться лидерами.

В московском «Динамо», как говорил в своём интервью «Чемпионату» главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов, будут делать ставку на молодёжь и своих воспитанников. Нынешние контракты Шипачёва (порядка 95 млн руб.) и Войнова (порядка 70 млн руб.) динамовскому клубу не осилить. Значит, нужно было принимать определённые решения. И они приняты.

Сегодня было официально объявлено, что Вячеслав Войнов и Вадим Шипачёв покинули столичный клуб. Оба хоккеиста перебираются в «Ак Барс», где будут работать с прекрасно себе знакомым специалистом Олегом Знарком. Нынешние контракты игроков действуют до конца сезона-2023/2024 (у Шипачёва) и до сезона-2022/2023 (у Войнова). При этом москвичи не получили взамен практически ничего, кроме символического денежного вознаграждения. Странно, что хотя бы молодого игрока из системы «Ак Барса» не забрали.

«Московское «Динамо» входит в новый этап своего развития. К большому сожалению, мы вынуждены расстаться с Вадимом Шипачёвым и Вячеславом Войновым. Непростое решение. Это наши лидеры и игроки, которых очень любят наши болельщики и которые сделали очень многое для нашей команды. Однако руководством Клуба принято решение изменить вектор и глобальную концепцию развития. Уверен, что сегодня мы делаем небольшой шаг назад, чтобы вскоре уверенной походкой пойти вперёд. От себя лично благодарю Вадима и Вячеслава за игру в составе московского «Динамо»!» — заявил президент московского «Динамо» Виктор Воронин.

Конечно, рассчитывать на высокие места с подобной концепцией динамовцам в ближайшие годы будет непросто, но куда деваться, если иного выхода нет? С такими контрактами, как у Шипачёва и Войнова, можно было влезть в серьёзную долговую яму, выбираться из которой пришлось бы непросто. Такова нынешняя реальность, и нужно её принимать.

Вячеслав Войнов и Вадим Шипачёв Фото: photo.khl.ru

«Шипачёв и Войнов – лучшие игроки КХЛ, не раз доказавшие свой высочайший уровень, но при этом сохранившие мотивацию для завоевания главного трофея. Этот обмен серьёзно усилил бы любую команду КХЛ, мы рады, что их новым клубом стал «Ак Барс».

Их переход улучшит качество нашей игры на всех участках площадки и во всех форматах. Мы уверены, что мастерство, лидерские качества и опыт работы с нашим тренерским штабом помогут Вадиму и Вячеславу быстро влиться в команду и показывать лучшую свою игру», – заявил генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

В Казани, конечно, довольны. Уже сейчас в команде есть классный выбор центральных нападающих: Шипачёв-Галимов-Бурмистров-Семёнов (о его подписании объявят в ближайшее время). С таким подбором игроков можно смело идти за четвёртым Кубком Гагарина. И ведь селекция «барсов» на этом явно не закончена.