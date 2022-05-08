СКА заключил однолетнее соглашение с форвардом Никитой Комаровым

Санкт-петербургский СКА объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Комаровым.



Отмечается, что 33-летний форвард заключил соглашение сроком на один год.



В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Комаров выступал за омский «Авангард». На его счету 28 матчей в регулярном чемпионате, он набрал 2 (0+2) результативных очка при показателе полезности «-3». В плей-офф форвард провёл 11 встреч и отдал одну голевую передачу при полезности «0».



Ранее Комаров выступал в КХЛ за «Автомобилист» (2014-2015), минское «Динамо» (2015-2017), московское «Динамо» (2017-2018), «Витязь» (2018-2019), «Трактор» (2019-2020), придя в «Авангард» в 2020 году. На его счету 304 матча в КХЛ, он набрал 47 (23+24) очков при общей полезности «-19».