Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Бобровский совершил эффектный сейв в матче с «Флоридой». Видео

Сергей Бобровский совершил эффектный сейв в матче с «Флоридой». Видео
Комментарии

Завершился четвёртый матч серии плей-офф, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду» Пантерз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Эффектный и важный сейв совершил российский голкипер Сергей Бобровский на последних минутах третьего периода. За три минуты до конца матча россиянин помог своей команде сохранить счёт равным, чтобы игра перешла в овертайм, где его команда одержала победу.

ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Таким образом, счёт в серии стал 2-2. Следующий матч между командами состоится 12 мая.

Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во втором матче «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022