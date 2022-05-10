Тренин — 4-й игрок НХЛ за 26 лет, дважды сравнивавший счёт в матче, когда его клуб вылетал

Завершился четвёртый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:3. Счёт в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо», что позволило ему выйти в 1/2 финала Западной конференции НХЛ.
Российский нападающий Яков Тренин оформил дубль. Как отмечает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, форвард «хищников» стал четвёртым игроком НХЛ за последние 26 лет, забросившим несколько шайб, благодаря которым счёт становился равным, в матче, по итогам которого его команда вылетала из розыгрыша Кубка Стэнли. Тремя другими хоккеистами стали Мэтт Кук (за «Ванкувер Кэнакс» с седьмом матче серии с «Калгари Флэймз» в 2004 году), Скотт Хартнелл (за «Филадельфию Флайерз» в шестом матче серии с «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году) и Йоэль Кивиранта (за «Даллас Старз» с седьмом матче серии с «Колорадо Эвеланш» в 2020 году).
- 10 мая 2022
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