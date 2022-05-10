Яков Тренин — третья звезда матча «Нэшвилл» — «Колорадо»

Завершился четвёртый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:3.
Российский нападающий Яков Тренин признан третьей звездой матча. На счету россиянина два гола. Первым стал Кайл Макар, у которого 3 (1+2) заработанных очка. А второе место занял Андре Бураковски. У него также один гол и два реализованных паса.
В составе победителей забивали Андре Бураковски, Кейл Макар, Девон Тэйвз, Натан Маккиннон (в пустые ворота), а также российский нападающий Валерий Ничушкин.
За «Нэшвилл» дублем отметился российский нападающий Яков Тренин, ещё одна шайба на счету Филипа Форсберга.
Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо», что позволило им выйти в 1/2 финала Западной конференции НХЛ.
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