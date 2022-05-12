«Рейнджерс» за две минуты отыгрались с 0:2 и вышли вперёд в матче с «Питтсбургом»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит пятый матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз». Завершился 2-й период, в матче ничья – 3:3. Счёт в серии 3-1 в пользу «пингвинов».

Хоккеистам «синерубашечников» удалось отыграться с 0:2 меньше чем за две минуты. Положил начало камбэку гол Адама Фокса на отметке 15 минут 11 секунд второго периода. Затем через полторы минуты отличился Алекси Лафренье, а ещё через минуту хозяев вывел вперёд в счёте Джейкоб Труба, которому ассистировал Артемий Панарин, набравший шестое (2+4) очко в нынешнем Кубке Стэнли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако уже спустя 13 секунд «Питтсбург» сравнял счёт усилиями Джейка Гюнцеля, забросившего седьмую шайбу в этой серии. В этом ему помог результативный пас Евгения Малкина, который стал вторым в этой игре.