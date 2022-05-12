Малкин клюшкой ударил Кевина Руни в голову

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в пятом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» клюшкой ударил в голову игрока «Рейнджерс» Кевина Руни. Месяц назад Евгения дисквалифицировали на четыре матча за похожий фол.
Видео эпизода можно посмотреть по ссылке или в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся пятый матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3, благодаря чему они сократили отставание в серии – 2-3.
35-летний российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин провёл на льду 18 минут 33 секунды и отметился ассистентским дублем, заработав коэффициент полезности «0».
- 12 мая 2022
-
12:30
-
12:27
-
12:12
-
12:03
-
11:45
-
11:32
-
11:25
-
11:00
-
10:10
-
10:00
-
09:29
-
09:02
-
08:54
-
08:48
-
08:22
-
07:31
-
06:20
-
05:41
-
05:38
-
05:31
-
05:21
-
05:17
-
05:09
-
05:02
-
04:57
-
04:45
-
04:34
-
04:07
-
04:00
-
03:51
-
02:55
- 11 мая 2022
-
23:46
-
23:45
-
23:17
-
22:55