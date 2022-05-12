Салливан: Малкин — талант поколения, он действительно способный парень

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал игру российского форварда Евгения Малкина, который минувшей ночью отметился двумя результативными передачами в пятой встрече серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:5).

«Джено – талант поколения, он действительно способный парень. Я думаю, сегодня вечером у него была сильная игра. Мы чувствуем, что находимся глубоко на этой позиции, и у нас есть всё необходимое для победы, независимо от того, кто находится в нашем составе. Джено – важный парень для нас. Эта комбинация, Сид и Джено, были двумя лучшими в лиге на протяжении 15 с лишним лет. Когда один из них уходит, появляется другой, это я говорю с учётом опыта, набранного с тех пор, как я здесь работаю. В зависимости от того, что произойдёт в будущем, я уверен, что Джено проявит все свои лучшие качества», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.