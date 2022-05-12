Денис Костин подписал контракт с «Сибирью» на два года

Голкипер Денис Костин подписал двухлетний контракт с «Сибирью», сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере». Соглашение с игроком носит двусторонний характер.

Напомним, ранее «Чемпионат» первым сообщил о переходе игрока в новосибирский клуб.

По ходу своей карьеры Денис Костин выступал за омский «Авангард» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. В прошедшем сезоне он провёл 60 матчей в ВХЛ за «Динамо» из Санкт-Петербурга и пропустил 111 шайб. В регулярном чемпионате он продемонстрировал 93,5% надёжности, в плей-офф – 93,4%.



В прошедшей регулярке новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф-2022, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.

Петербургское «Динамо» дошло до финала ВХЛ, где в пятом матче уступило тюменскому «Рубину» в овертайме со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1).