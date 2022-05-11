Вратарь Денис Костин перейдёт из «Динамо» СПб в «Сибирь»

Как стало известно «Чемпионату», вратарь «Динамо» из Санкт-Петербурга Денис Костин перейдёт в «Сибирь».



По ходу своей карьеры Денис Костин выступал за омский «Авангард» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. В прошедшем сезоне он провёл 60 матчей и пропустил 111 шайб. В регулярном чемпионате он продемонстрировал 93,5% надёжности, в плей-офф – 93,4%.



В прошедшей регулярке новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф-2022, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.



Тюменский «Рубин» в овертайме одержал победу над санкт-петербургским «Динамо» в пятом матче финала Кубка Петрова — 2022 в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Тюмени на стадионе «Дворец спорта».

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