Журналист из Сент-Луиса: Капризов — совершенно отпадный игрок. Чистый кайф

Американский журналист Томас Уэлч, специализирующийся на освещении матчей «Сент-Луис Блюз», после выхода команды во второй раунд плей-офф НХЛ отметил нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

«Если я что-то и вынес из этой серии, так это то, что Кирилл Капризов — совершенно отпадный игрок. Чистый кайф. Он слишком хорош, чтобы «Миннесота» вскоре не вернулась в плей-офф, и чересчур хорош, чтобы они никогда не смогли зайти в плей-офф далеко», — говорится в сообщении.



Напомним, в ночь с 12 на 13 мая «Сент-Луис Блюз» на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) принимал «Миннесоту Уайлд». Хозяева одержали победу в этом матче со счётом 5:1. Команда вышла в следующую стадию плей-офф Национальной хоккейной лиги.



Кирилл Капризов стал лучшим голеадором команды, забросив в плей-офф 7 шайб из 16, которыми отметилась «Миннесота» в шести матчах серии.