«Я приду за тобой». Задоров обратился к капитану «Далласа» после драки

Российский защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров после массовой стычки, которая прошла в конце матча, обратился к капитану «Даллас Старз» Джейми Бенну, когда судьи увозили россиянина в штрафной бокс.

«Я приду за тобой. Приду», – сказал Задоров.

Напомним, по ходу матча Задоров отметился ещё в одном эпизоде. Одним из самых обсуждаемых событий встречи стал жёсткий силовой приём защитника Никиты Задорова на американском форварде «Старз» Люке Гленденинге, в результате которого нападающему был разбит нос, а также потребовалась помощь медицинской службы команды.

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся шестой матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу со счётом 4:2.