Купер: «Тампа» находится на пороге величия. Почему бы, чёрт возьми, не ломиться в дверь?

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мыслями в преддверии решающего, седьмого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3-3).
«Я не хочу, чтобы кто-то сидел здесь и говорил: «Ну что, это же будет легче принять, потому что мы выиграли два Кубка, если «Торонто» нас сегодня вечером обыграет? Не страшно?» Это чушь собачья! Мы находимся на пороге величия, и почему бы нам, чёрт возьми, не ломиться в эту дверь?» — приводит слова Купера журналист Крис Джонстон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, в ночь с 12 на 13 мая в Тампе на стадионе «Амали-Арена» в шестом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой американской команды со счётом 4:3. Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 3:3. Решающая встреча серии состоится в ночь с 14 на 15 мая в Торонто и стартует в 2:00 мск.
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