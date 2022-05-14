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Расписание седьмых матчей первого раунда Кубка Стэнли

Расписание седьмых матчей первого раунда Кубка Стэнли
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В Национальной хоккейной лиге подходит к завершению первый раунд плей-офф. Осталось сыграть лишь пять матчей, каждый из которых станет финальным, седьмым в противостоянии.

В ночь на завтра, 15 мая, может вылететь третья по числу очков команда регулярки «Каролина Харрикейнз», лучший бомбардир сезона Коннор Макдэвид, действующий чемпион Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» или же лучший снайпер сезона Остон Мэттьюс.

Расписание седьмых матчей первого раунда Кубка Стэнли

14 мая
23:30 мск — «Каролина Харрикейнз» — «Бостон Брюинз»

15 мая
2:00 мск — «Торонто Мэйпл Лифс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
5:00 мск — «Эдмонтон Ойлерз» — «Лос-Анджелес Кингз»

16 мая
2:00 мск — «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Питтсбург Пингвинз»
4:30 мск — «Калгари Флэймз» — «Даллас Старз»

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