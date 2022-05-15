Никита Кучеров доигрывал серию с «Торонто» с травмой

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров доигрывал серию с «Торонто Мэйпл Лифс» с травмой, сообщил инсайдер Даррен Дрегер в своём «твиттере».



В этом плей-офф Кучеров провёл все семь матчей, в которых ему удалось дважды забить и шесть раз отдать партнёрам голевой пас.



Сегодня, 15 мая, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся решающий, седьмой, матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось выиграть серию – 4-3.



В составе «Тампы» в этой игре дублем отметился Ник Пол, которого обменяли в дедлайн из «Оттавы Сенаторз», а автором единственного гола «Торонто» стал Морган Райлли.

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