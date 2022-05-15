Италия открыла счёт в матче с Канадой на ЧМ-2022

В эти минуты в Ледовом дворце в Хельсинки (Финляндия) проходит матч группового этапа чемпионата мира в рамках группы A, где встречаются сборные Италии и Канады. На момент написания новости идёт 16-я минута матча, итальянцы ведут в счёте 1:0.

На 13-й минуте при игре в равных составах Фил Пьетрониро открыл счёт в матче с передач Брэндона Макнелли и Луки Фиго.



Напомним, обе команды уже провели по одному матчу на турнире. Канада в первой встрече обыграла Германию со счётом 5:3, итальянцы уступили Швейцарии 2:5.

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, на турнире их заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.