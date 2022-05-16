Шестёркин установил рекорд по количеству сейвов для вратаря «Рейнджерс» за одну серию

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся последний, седьмой матч серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 после овертайма, благодаря чему они с тем же счётом выиграли серию. Победный гол на счету россиянина Артемия Панарина.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин установил рекорд клуба по количеству сейвов за одну серию. Он совершил 255 спасений в семи матчах с «Питтсбургом». Это самый высокий показатель за одну серию для голкипера «Рейнджерс» с сезона-1955/1956 (когда НХЛ начала официально отслеживать удары по воротам).

Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» вышел в полуфинал Восточной конференции НХЛ, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».