Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Канады крупно обыграла Словакию в третьем матче на чемпионате мира 2022 года

Сборная Канады крупно обыграла Словакию в третьем матче на чемпионате мира 2022 года
Комментарии

Сборная Канады по хоккею одержала крупную победу над командой Словакии в рамках чемпионата мира — 2022 со счётом 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец».

В составе канадской сборной отличились нападающие Пьер-Люк Дюбуа (дубль), Адам Лаури, Коул Силлинджер, а также Морган Гики. Единственный гол словаков забил форвард Самуэль Такач.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Сборная Канады занимает первое место в турнирной таблице группы А, набрав девять очков после трёх встреч. В активе словацкой команды три балла после трёх проведённых матчей, занимая третье место.

В следующей встрече Канада сыграет с Казахстаном (19 мая, 20:20 мск), а Словакия встретится с командой Швейцарии (18 мая, 20:20 мск).

ЧМ-2022. Группа A
16 мая 2022, понедельник. 16:20 МСК
Словакия
Окончен
1 : 5
Канада
0:1 Лаури (Сиверсон, Андерсон) – 10:48 (5x5)   1:1 Такач (Немец, Регенда) – 12:47 (5x4)   1:2 Дюбуа (Козенс, Руа) – 26:11 (5x4)   1:3 Дюбуа (Гики, Грейвз) – 37:56 (5x5)   1:4 Силлинджер (Лаури, Андерсон) – 41:08 (5x5)   1:5 Гики (Козенс, Холден) – 51:18 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022