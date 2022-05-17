Форвард «Бостона» Пастрняк сыграет за сборную Чехии на чемпионате мира — 2022

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк присоединится к сборной Чехии на чемпионате мира 2022 года в Финляндии, сообщает iSport.cz.



Ранее «мишки» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли — 2022, уступив в серии первого раунда Восточной конференции «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В плей-офф 25-летний чех провёл все семь встреч, забросив три шайбы и отдав три голевые передачи.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Пастрняк принял участие в 72 встречах, набрав 77 (40+37) очков при показателе полезности «+13». Последний раз форвард выступал за Чехию на чемпионате мире 2018 года, где провёл пять встреч и заработал шесть (4+2) баллов.



В настоящий момент чешская сборная занимает четвёртое место в группе В, набрав три очка после двух матчей.