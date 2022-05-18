Защитники «Далласа» Хейсканен и Линделль сыграют на чемпионате мира за сборную Финляндии

Защитники «Даллас Старз» Миро Хейсканен и Эса Линделль сыграют за сборную Финляндии на чемпионате мира по хоккею – 2022, сообщает MTV Uutiset.

22-летний Хейсканен провёл в минувшем регулярном чемпионате НХЛ 70 матчей и набрал 36 очков: забросил пять шайб и отдал 31 результативную передачу при полезности «+3» и среднем времени 24:53. В плей-офф Хейсканен добавил три (1+2) балла в семи матчах



27-летний Линделль набрал 25 баллов (четыре гола и 21 передача) в 76 играх при полезности «+4» и среднем времени 22:01. Линделль в плей-офф набрал два очка в семи матчах (0+2).

На текущем чемпионате мира финны провели три матча и одержали три победы: обыграли Норвегию (5:0), Латвию (2:1) и США (4:1). Ближайший матч Финляндия сыграет сегодня, 18 мая, в 20:20 с командой Швеции.