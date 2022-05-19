Иван Федотов выиграл приз лучшему вратарю сезона КХЛ

Голкипер московского ЦСКА Иван Федотов признан лучшим вратарём прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги.



В сезоне-2021/2022 Федотов сыграл 48 матчей, в которых одержал 30 побед при 92,8 % отражённых бросков, коэффициенте надёжности 1,93 и одном матче на ноль. По итогам финалов конференций он признавался лучшим вратарём, также Иван в составе сборной России стал серебряным призёром Олимпийских игр в Пекине. На первое место его поставили 13 главных тренеров клубов из 24.



«Спасибо всем за тёплый приём, стоять здесь с призом – это дорогого стоит. Хочется поблагодарить всех вас за поддержку и теплые слова весь сезон – и на Олимпиаде, и в плей-офф я это чувствовал. Благодаря этому я завоевал Кубок Гагарина, взял серебро в Пекине и стою с этим призом. Спасибо за веру и поддержку клубу ЦСКА – тренерам, менеджерам, они дали нам возможность, и мы достигли большой цели», — сказал Федотов на церемонии закрытия сезона КХЛ.

Новость по теме Голкипер ЦСКА Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией»