Голкипер ЦСКА Иван Федотов подписал контракт с «Филадельфией»

Российский голкипер ЦСКА Иван Федотов подписал контракт новичка с «Филадельфией Флайерз», сообщается на официальном сайте «лётчиков».

Отмечается, что с вратарём заключено однолетнее соглашение.

Федотов был задрафтован «Филадельфией» в 2015 году в седьмом раунде под общим 188-м номером. В сезоне-2021/2022 Федотов принял участие в 26 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, одержав победы в 14 из них при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.00. К этому он прибавил ещё 16 побед в 22 матчах плей-офф при 93,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1.85.

Напомним, Иван Федотов в сезоне-2021/2022 стал серебряным призёром Олимпиады в составе сборной России, в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, сыграв в плей-офф практически все матчи полностью.