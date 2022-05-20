«Для журналиста это позор». sport.sk — о сексистском скандале на чемпионате мира по хоккею

Автор словацкого издания sport.sk Томаш Прокоп прокомментировал сексистский скандал, разгоревшийся на чемпионате мира по хоккею — 2022 и связанный с тренером-женщиной сборной Германии.
«Это ещё больший стыд, чем наша игра в атаке со Швейцарией. Рад, что финны заметили это и написали об этом. Мы бы восприняли это нормально, подумали бы, что в этом нет ничего такого. Но это не так, для журналиста это позор», — говорится в сообщении.
Помощница наставника немецкой команды Тони Сёдерхольма, Джессика Кэмпбелл, во время интервью получила вопрос о её заинтересованности в коллегах-мужчинах от словацкой журналистки RTVS Барборы Жачиковой, который посчитала бестактным и оскорбительным.
Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Финляндии. Он продлится до 29 мая.
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