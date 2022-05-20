Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в топ-10 ассистентов из Европы за всю историю плей-офф НХЛ.



Сегодня, 20 мая, в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся второй матч серии полуфинала плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему они упрочили своё преимущество в серии – 2-0. Кучеров в этом матче отдал один результативный пас. Эта голевая передача стала 91-й для россиянина за всё время плей-офф НХЛ.



Таким образом, Никита достиг Стэна Микиту по этому показателю, и занял девятое место в общем рейтинге. На первой строчке располагается Никлас Лидстрём, у которого 129 ассистов.



Всего Кучеров заработал 138 (47+91) очков за 122 матча в плей-офф НХЛ. Первое место по этому показателю занимает Уэйн Гретцки, который заработал в этом возрасте 274 очка.