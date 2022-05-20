Перри — 6-й в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди активных игроков. Лидер — Овечкин

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри забросил шайбу в матче четвертьфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (2:1, 2-0). Для 37-летнего форварда этот гол стал 49-м в карьере в розыгрышах Кубка Стэнли.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Перри поднялся на шестое место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ среди действующих хоккеистов. Он сравнялся с парой из «Бостон Брюинз» — Брэдом Маршаном и Патрисом Бержероном. Больше забросили лишь Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхоукс» (52), Джо Павелски из «Даллас Старз» (64), Евгений Малкин (67) и Сидни Кросби (71) — оба из «Питтсбург Пингвинз», а также капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, лидирующий по этому показателю с 72 голами.
Завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 22 мая.
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