Американский журналист: Кучеров — лучший игрок во вселенной, когда он этого захочет!

Североамериканский журналист Крис Торелло поделился эмоциями от результативной передачи российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, после которого был забит победный гол в матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:1; 2-0).
«Это один из лучших пасов, что вы когда-либо увидите. Никита Кучеров — лучший игрок во вселенной, когда он этого захочет!» — написал Торелло.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Ранее завершился второй матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.
28-летний Кучеров сыграл в девяти матчах, набрав 11 (3+8) очков при полезности «-4».
Счёт в серии между «Флоридой» и «Тампой» — 2-0 в пользу «молний». Следующая встреча пройдёт в Тампе в воскресенье, 22 мая.
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