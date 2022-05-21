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Результаты девятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты девятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022
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Сегодня, 21 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл девятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Состоялись шесть встреч: по три в группах A и B.

Дания — Франция — 3:0

Сборная Дании одержала третью победу на турнире, всухую переиграв Францию. По одной шайбе забросили Петер Регин, Йоахим Блихфельд и Юлиан Якобсен.

ЧМ-2022. Группа A
21 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
Дания
Окончен
3 : 0
Франция
1:0 Регин (Сторм, Лауридсен) – 16:43 (5x5)   2:0 Блихфельд (Лауридсен, Элерс) – 25:28 (5x4)   3:0 Якобсен (Сторм) – 58:24 (en)

США — Швеция — 3:2, ОТ

Сборная США в овертайме оказалась сильнее команды Швеции. Решающий гол забил форвард Адам Годетт.

ЧМ-2022. Группа B
21 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
США
Окончен
3 : 2
ОТ
Швеция
0:1 Далин (Ланг, Оман) – 02:28 (5x5)   1:1 Годетт (Майерс, Пик) – 07:50 (5x5)   2:1 Шмидт (Годетт, Тайнэн) – 38:58 (5x4)   2:2 Грундстрём – 46:56 (5x5)   3:2 Годетт (Тайнэн, Свейман) – 64:48 (3x3)

Канада — Швейцария — 3:6

Сборная Швейцарии уверенно обыграла Канаду, впервые забросив шесть шайб в ворота канадской команды на чемпионатах мира.

ЧМ-2022. Группа A
21 мая 2022, суббота. 16:20 МСК
Канада
Окончен
3 : 6
Швейцария
1:0 Джонсон (Барзал, Грейвз) – 11:52 (5x5)   1:1 Фора (Майер, Курашев) – 12:51 (5x5)   2:1 Лаури – 14:11 (4x5)   2:2 Кукан (Хишир, Корви) – 15:33 (5x4)   3:2 Батерсон (Барзал) – 19:03 (5x5)   3:3 Зигенталер (Зутер, Мальгин) – 19:51 (5x5)   3:4 Хишир (Кукан) – 26:13 (5x4)   3:5 Зутер (Мальгин, Симьон) – 43:41 (5x5)   3:6 Майер – 58:01 (en)

Австрия — Финляндия — 0:3

Хозяева турнира одержали пятую победу на чемпионате мира — 2022, оказавшись сильнее команды Австрии. По шайбе забросили Валттери Фильппула, Микаэль Гранлунд и Тони Раяла.

ЧМ-2022. Группа B
21 мая 2022, суббота. 16:20 МСК
Австрия
Окончен
0 : 3
Финляндия
0:1 Фильппула (Хартикайнен, Гранлунд) – 01:45 (5x5)   0:2 Гранлунд (Хартикайнен, Лехтонен) – 24:10 (5x5)   0:3 Раяла (Фильппула) – 47:39 (5x5)

Италия — Словакия — 1:3

Словацкая команда переиграла итальянцев со счётом 3:1. 18-летний форвард Словакии Юрай Слафковски стал автором двух заброшенных шайб.

ЧМ-2022. Группа A
21 мая 2022, суббота. 20:20 МСК
Италия
Окончен
1 : 3
Словакия
0:1 Криштоф (Татар, Слафковски) – 10:31 (5x5)   0:2 Сикора (Слафковски, Татар) – 19:54 (5x5)   1:2 Тривеллато (Костнер) – 44:09 (5x4)   1:3 Тамаши (Иван, Лантоши) – 49:14 (4x3)

Норвегия — Чехия — 1:4

Сборная Чехии уверенно обыграла Норвегию, дубль оформил чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

ЧМ-2022. Группа B
21 мая 2022, суббота. 20:20 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Чехия
0:1 Пастрняк (Крейчи, Червенка) – 06:26 (5x4)   0:2 Врана (Чернох, Кундратек) – 22:21 (5x4)   0:3 Пастрняк – 40:48 (бул)   1:3 Хофф (Треттенес, Хага) – 44:27 (5x4)   1:4 Червенка (Пастрняк, Крейчи) – 58:34 (en)

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года

Группа А

Сборная Швейцарии вышла на первое место, набрав 15 очков после пяти матчей. Вторую строчку занимает Канада, заработав 12 баллов за пять игр. Замыкает тройку Германия, в активе которой также 12 очков.

Группа B

Сборная Финляндия возглавляет группу, имея в своём активе 16 баллов за шесть встреч. Следом идёт Швеция с 12 очками за пять матчей. Третье место — у Чехии, набравшей десять баллов за пять игр.

Таблица ЧМ-2022
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