Результаты девятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 21 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл девятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Состоялись шесть встреч: по три в группах A и B.
Дания — Франция — 3:0
Сборная Дании одержала третью победу на турнире, всухую переиграв Францию. По одной шайбе забросили Петер Регин, Йоахим Блихфельд и Юлиан Якобсен.
США — Швеция — 3:2, ОТ
Сборная США в овертайме оказалась сильнее команды Швеции. Решающий гол забил форвард Адам Годетт.
Канада — Швейцария — 3:6
Сборная Швейцарии уверенно обыграла Канаду, впервые забросив шесть шайб в ворота канадской команды на чемпионатах мира.
Австрия — Финляндия — 0:3
Хозяева турнира одержали пятую победу на чемпионате мира — 2022, оказавшись сильнее команды Австрии. По шайбе забросили Валттери Фильппула, Микаэль Гранлунд и Тони Раяла.
Италия — Словакия — 1:3
Словацкая команда переиграла итальянцев со счётом 3:1. 18-летний форвард Словакии Юрай Слафковски стал автором двух заброшенных шайб.
Норвегия — Чехия — 1:4
Сборная Чехии уверенно обыграла Норвегию, дубль оформил чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.
Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года
Группа А
Сборная Швейцарии вышла на первое место, набрав 15 очков после пяти матчей. Вторую строчку занимает Канада, заработав 12 баллов за пять игр. Замыкает тройку Германия, в активе которой также 12 очков.
Группа B
Сборная Финляндия возглавляет группу, имея в своём активе 16 баллов за шесть встреч. Следом идёт Швеция с 12 очками за пять матчей. Третье место — у Чехии, набравшей десять баллов за пять игр.
- 21 мая 2022
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