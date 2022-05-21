Результаты девятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 21 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) прошёл девятый игровой день чемпионата мира по хоккею — 2022. Состоялись шесть встреч: по три в группах A и B.



Дания — Франция — 3:0



Сборная Дании одержала третью победу на турнире, всухую переиграв Францию. По одной шайбе забросили Петер Регин, Йоахим Блихфельд и Юлиан Якобсен.

США — Швеция — 3:2, ОТ



Сборная США в овертайме оказалась сильнее команды Швеции. Решающий гол забил форвард Адам Годетт.

Канада — Швейцария — 3:6



Сборная Швейцарии уверенно обыграла Канаду, впервые забросив шесть шайб в ворота канадской команды на чемпионатах мира.

Австрия — Финляндия — 0:3



Хозяева турнира одержали пятую победу на чемпионате мира — 2022, оказавшись сильнее команды Австрии. По шайбе забросили Валттери Фильппула, Микаэль Гранлунд и Тони Раяла.

Италия — Словакия — 1:3



Словацкая команда переиграла итальянцев со счётом 3:1. 18-летний форвард Словакии Юрай Слафковски стал автором двух заброшенных шайб.

Норвегия — Чехия — 1:4



Сборная Чехии уверенно обыграла Норвегию, дубль оформил чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

Турнирная таблица чемпионата мира 2022 года

Группа А



Сборная Швейцарии вышла на первое место, набрав 15 очков после пяти матчей. Вторую строчку занимает Канада, заработав 12 баллов за пять игр. Замыкает тройку Германия, в активе которой также 12 очков.



Группа B



Сборная Финляндия возглавляет группу, имея в своём активе 16 баллов за шесть встреч. Следом идёт Швеция с 12 очками за пять матчей. Третье место — у Чехии, набравшей десять баллов за пять игр.