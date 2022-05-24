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Наставник «Флориды» дважды кряду за две минуты удачно использовал тренерский запрос

Наставник «Флориды» дважды кряду за две минуты удачно использовал тренерский запрос
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» в эти минуты проходит четвёртый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз». Идёт 2-й период, счёт в матче не открыт – 0:0. В серии ведут хозяева – 3-0.

Примечательно, что хоккеисты «Тампы» могли вести уже с преимуществом в две шайбы. На восьмой минуте второго периода отличился Алекс Киллорн с передачи Михаила Сергачёва, а уже спустя менее чем через две минуты отличился и Никита Кучеров, для которого этот гол мог стать пятым в нынешнем Кубке Стэнли. Однако в обоих случаях взятие ворот было отменено после запроса на видеопросмотр от наставника «Флориды» Эндрю Брюнетта. В первом голе усмотрели выход шайбы по борту за пределы площадки, а во втором – передачу рукой Энтони Чирелли после выигранного вбрасывания.

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Отметим, что в случае победы «Тампа» выиграет в серию и станет первым финалистом Восточной конференции. Во второй паре победителя определяют между собой «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» (2-1).

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