Жамнов: форма Кучерова и Василевского — определяющая в игре «Тампы»

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал игру российских хоккеистов «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского и Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ. 28-летний форвард вышел на третье место среди российских хоккеистов по количеству очков в Кубке Стэнли.



«Поздравляю Никиту с достижением третьего места, он молодец, нужно дальше так продолжать. Очевидно, что Кучеров — один из лидеров наравне с вратарём Василевским. Их игра и форма, в которой они находятся, — определяющая в игре «Тампы», как и форма других лидеров команды.



В серии с «Флоридой» у «Тампы» больше опыта, экспириенса. «Флорида» вышла впервые за последние несколько лет во второй раунд, поэтому им будет тяжеловато. Безусловно, у «Тампы» больше шансов выйти из полуфинала конференции», — приводит слова Жамнова «РБК-Спорт».